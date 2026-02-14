Madalena Fernandes sagra-se vice campeã na Lituânia

A jovem tenista madeirense Madalena Fernandes sagrou-se vice-campeã do Siauliai Open by Toyota U16, prova do circuito Tennis Europe de Categoria 2, naquela que foi a sua primeira semana de competição fora da Região em 2026.

Na final, a atleta do Roberto Costa TC defrontou a segunda cabeça-de-série, Olimpia Jagozdzinska, que acabou por se impor em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, conquistando o título do torneio internacional.

Apesar da derrota no encontro decisivo, Madalena Fernandes encerra uma semana de grande destaque, ao alcançar o melhor resultado da sua carreira numa prova internacional de Categoria 2, reforçando o seu percurso ascendente e contribuindo igualmente para a afirmação do ténis madeirense no panorama internacional.

O balanço torna-se ainda mais positivo com a conquista do título na variante de pares, ao lado da também madeirense Francisca Marote, confirmando o sucesso da participação insular na competição.

As duas atletas regressam agora a Portugal, onde têm já presença confirmada numa prova nacional de Categoria A, a disputar em Setúbal.