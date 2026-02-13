 DNOTICIAS.PT
Francisca Marote e Madalena Fernandes festejam ouro na Lituânia

Foto ATMAD

As jovens madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes conquistaram há instantes a final de pares do Siauliai Open by Toyota U16, etapa do circuito europeu de tênis que está a ter lugar na Lituânia.

No derradeiro encontro da variante de pares as jogadoras do Roberto Costa Ténis Clube venceram as as cabeças de série n.º 1, Elin Kalmus (Finlândia) e Elizabete Ozola (Letónia) por 6-0 e 7-6 (9-7)

Este é segundo título do circuito europeu alcançado pelas jovens madeirenses, depois do título no Open da Noruega em 2024.

