Madalena Fernandes e Francisca Marote lutam pelo ouro na Lituânia
Madeirenses estão na final de pares do 'Siauliai Open by Toyota' etapa do circuito europeu de ténis de sub-16 que está a ter lugar na Lituânia.
As jovens madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote voltaram hoje a carimbar mais um passaporte para uma grande final no circuito europeu de ténis (Tennis Europe) no escalão de sub-16.
O feito teve lugar na tarde de hoje e no 'Siauliai Open by Toyota', torneio que está a ter lugar na Lituânia, e que é de categoria 2 em termos de circuito.
No encontro das meias-finais diante das cabeças de série n.º2, a finlandesa Lily Hagelberg e a polaca Olimpia Jagodzinska, as jogadores do Roberto Costa Ténis Clube festejaram a presença da final de forma 'eufórica' e após uma maratona de jogadas e que apenas foi decidido no super tie-break.
Francisca e Madalena venceram o primeiro set por uns emocionantes 7-6, para depois verem as suas adversárias repetirem o resultado após um parcial muito 'suado'. Já na decisão final, no super tie-break, registou novo equilíbrio ponto a ponto até ao 15.º ponto, altura em que as madeirenses foram mais fortes conseguindo fazer mais dois pontos, que seriam suficiente para a vitória final e consequentemente a passagem para a final.
Na luta pelo troféu, que está agendada para amanhã as madeirenses terão pela frente as cabeças de série n.º 1, Elin Kalmus (Finlândia) e Elizabete Ozola (Letónia).
De referir que as jovens tenistas madeirenses já venceram uma final juntas, desta feita em Dezembro de 2024 e no Open da Noruega onde ainda competiam no escalão de sub-14.