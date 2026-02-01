Governo cria linhas de crédito para empresas e uma estrutura de missão em Leiria

O Governo anunciou hoje duas linhas de crédito para as empresas, uma de 500 milhões de euros para necessidades de tesouraria e outra de mil milhões para recuperação de estruturas empresariais, na parte não coberta por seguros.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou cerca de três horas e decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa).

"A linha de crédito à tesouraria a nossa estimativa é que esteja já disponível no prazo de uma semana e a linha de crédito para a recuperação das empresas pode estar disponível dentro de aproximadamente 3 semanas", detalhou.

Montenegro anunciou igualmente que o Governo criou uma estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas, que funcionará em Leiria, a partir de segunda-feira e "nos próximos anos", liderada por Paulo Fernandes, anterior Presidente da Câmara Municipal do Fundão.