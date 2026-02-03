Drone israelita lança granada de atordoamento a 50 metros da missão da ONU no Líbano

A Força Interina da ONU no Líbano (FINUL) denunciou hoje que um drone israelita lançou uma granada de atordoamento a apenas 50 metros de uma das suas patrulhas, perto de Kfar Kila, no sul do Líbano.

Naquele que é o mais recente de uma série de incidentes atribuídos a Israel, a FINUL referiu, num comunicado, que os operacionais da missão, também designados como "capacetes azuis", detetaram dois drones a voar sobre as suas posições "de forma agressiva".

Um dos drones, prosseguiu, transportava um objeto não identificado, pelo que decidiram adotar medidas "defensivas", por o considerarem uma potencial ameaça imediata.

"O drone lançou então uma granada de atordoamento, que explodiu a cerca de 50 metros dos militares da paz, antes de regressar a território israelita. Felizmente, ninguém ficou ferido e a patrulha prosseguiu", indicou a mesma nota informativa.

A FINUL, que tinha informado previamente o Exército israelita da atividade em Kfar Kila, classificou como "inaceitável" o uso deste tipo de drones armados e recordou que a sua presença no espaço aéreo libanês viola a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU.

A missão, que deverá terminar no final deste ano e retirar-se do Líbano ao longo de 2027, sob pressão dos Estados Unidos e de Israel, já tinha denunciado recentemente outros incidentes semelhantes.

Na segunda-feira, a FINUL anunciou que as suas tropas foram obrigadas a cancelar cerca de uma dezena de atividades, após receberem ordens de Israel para permanecerem abrigadas, tendo aviões israelitas lançado posteriormente uma substância química desconhecida em várias zonas do sul do Líbano.

No mês passado, um tanque israelita disparou contra uma posição da FINUL e outros dois fizeram o mesmo nas imediações de uma patrulha espanhola.

Em incidentes distintos, duas salvas de morteiros de iluminação atingiram o heliporto e a entrada principal de outras instalações da missão.

Num episódio muito semelhante ao registado hoje, em meados de janeiro, outro drone israelita deixou cair uma granada a cerca de 30 metros de uma patrulha da missão nos arredores de Odaisseh, também no sul do Líbano.

A resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU foi aprovada após o conflito entre Israel e o movimento xiita Hezbollah, em 2006, e constitui um dos pilares do atual cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024, após 13 meses de confrontos entre as partes na sequência dos ataques de 07 de outubro de 2023, conduzidos pelo Hamas no sul do território israelita e que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

O movimento libanês Hezbollah e o grupo extremista palestiniano Hamas são aliados.