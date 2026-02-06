Capitania também prolonga avisos até amanhã

Confirmando as previsões do IPMA, a Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje uma actualização para o vento e mar agitado para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, prolongando os avisos até às 06h00 de amanhã, sábado, 7 de Fevereiro.

Assim, recomenda a autoridade marítima que toda a comunidade marítima e a população em geral para ter cuidado, "tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", nomeadamente tomando estas medidas:

"Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas";

"Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda";