85 acidentes de viação resultaram em 31 feridos

O Comando Regional da Madeira da PSP dá conta que entre o dia 6 e 12 de Fevereiro foram registados 85 acidentes de viação nas estradas da Madeira, que resultaram em 29 feridos ligeiros e dois graves.

Houve 56 colisões, seis atropelamentos, 19 despistes e quatro outros acidentes não especificados.

No mesmo período foram levadas a cabo várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 19 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: 14 por condução sob efeito de álcool, quatro por estarem a conduzir sem habilitação legal e uma por recusar realizar o teste ao álcool.