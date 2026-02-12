GNR vai comprar fardas e carros de patrulhamento costeiro

A GNR vai comprar fardas no valor de 13,2 milhões de euros até 2030 e carros de patrulhamento costeiro no montante de 5,6 milhões de euros, foi hoje aprovado pelo Governo.

O comunicado do Conselho de Ministros refere que foram hoje aprovadas três resoluções que autorizam a Guarda Nacional Republicana (GNR) a realizar despesa e assumir encargos orçamentais, sendo um deles para a aquisição e gestão de artigos de fardamento, no âmbito do Regulamento de Uniformes da GNR, num montante global máximo de 13,2 milhões de euros até 2030.

O Governo autorizou também a GNR a adquirir diversos veículos ligeiros de patrulhamento costeiro num financiamento total de 5,6 milhões de euros, que terá uma comparticipação de fundos europeus e despesa a realizar no ano de 2027.

Estes veículos vão possibilitar à Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, com o apoio dos comandos territoriais dos Açores e Madeira, "assegurar a vigilância e o controlo das fronteiras marítimas e terrestres de Portugal", refere a nota.

O Conselho de Ministros aprovou ainda uma outra verba, no valor de 4,1 milhões de euros, para a aquisição de géneros alimentares para as messes da Escola da Guarda.