"Excesso de zelo" durou pouco tempo
PSP retira agente da Praça do Município e facilita estacionamento
Está resolvido o condicionamento que motivou reparos de eleitores que votam nas três secções de voto instaladas na Câmara Municipal do Funchal.
Carros impedidos de parar na Praça do Município
PSP coloca agente a disciplinar trânsito e gera reparo de votantes
Ricardo Miguel Oliveira , 08 Fevereiro 2026 - 10:47
Isto porque a PSP resolveu retirar da Praça do Município o agente que lá havia colocado e que até sensivelmente às 10h30 não permitiu a quem quer que fosse que parasse no local. Um impedimento que levou alguns automobilistas a infringir a lei, já que estacionaram indevidamente em zonas devidamente identificadas como destinadas à Comunicação Social e outras entidades. Segundo apuramos, os prevaricadores foram multados.
Agora a Praça virou parque de estacionamento indiferenciado e o "excesso de zelo" contestado num primeiro momento deu lugar à anarquia em que votantes ou turistas procuram vaga.