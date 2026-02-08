"Excesso de zelo" durou pouco tempo

Está resolvido o condicionamento que motivou reparos de eleitores que votam nas três secções de voto instaladas na Câmara Municipal do Funchal.

Isto porque a PSP resolveu retirar da Praça do Município o agente que lá havia colocado e que até sensivelmente às 10h30 não permitiu a quem quer que fosse que parasse no local. Um impedimento que levou alguns automobilistas a infringir a lei, já que estacionaram indevidamente em zonas devidamente identificadas como destinadas à Comunicação Social e outras entidades. Segundo apuramos, os prevaricadores foram multados.

Agora a Praça virou parque de estacionamento indiferenciado e o "excesso de zelo" contestado num primeiro momento deu lugar à anarquia em que votantes ou turistas procuram vaga.