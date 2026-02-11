Marcelo afirma que será feito tudo para atenuar efeitos da subida das águas do Mondego

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu hoje que vai ser feito tudo o que é necessário e se pode fazer para atenuar os efeitos da subida da água no Rio Mondego, que "está no limiar".

"Tudo o que é necessário fazer e que se pode fazer há de ser feito pelo Estado, pelos autarcas e por aqueles que estão a acompanhar do ponto de vista técnico, desde a gestão das barragens e a tratar das populações", assegurou.

O Presidente da República participou hoje numa reunião nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra, que contou com a presença do primeiro-ministro, a ministra do Ambiente, os secretários de Estado da Proteção Civil e Administração Local, vários autarcas e o presidente da APA.

A ocasião serviu ainda para fazer uma visita à Ponte do Açude, onde Marcelo Rebelo de Sousa constatou a subida do Rio Mondego.

"Estamos no limiar, vai melhorar um pouco, há uma aberta amanhã [quinta-feira] e piora no dia seguinte", afirmou.

De acordo com o Presidente da República, é nesse limiar que a situação está a ser gerida.

"É isso que está a ser feito pela APA, é isso que está a ser feito na gestão das barragens, é isso que está a ser feito na gestão com a Espanha", sustentou.

Aos jornalistas reiterou que o que é possível fazer em conjunto - a APA, os presidentes de Câmara, as instituições sociais - está a ser feito com o Estado.

"Está a ser feito numa situação em que estamos mesmo ali no limite. Nós estávamos ali a discutir a situação e enquanto discutimos subiu o nível: estávamos num determinado número e subiu no espaço de uma hora", apontou.