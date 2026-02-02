Protecção civil registou 764 ocorrências entre a meia-noite e as 12h30 no continente

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 764 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 00:00 e as 12:30, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse à Lusa o comandante Telmo Ferreira.

Entre as ocorrências, registaram-se 358 quedas de árvores, 149 quedas de estruturas, 134 inundações, 69 movimentos de massas e deslizamentos de taludes e 54 limpezas de via", adiantou.

Segundo a mesma fonte, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera em número de ocorrências, tendo registado 280 até às 12:30, logo seguida pelo Centro, com 272.

Também se verificaram ocorrências nas regiões Norte (103), Alentejo (82) e Algarve (27).

As descargas das barragens registaram "um incremento ligeiro" nas bacias dos rios Tejo e Mondego, mas "dentro daquilo que eram as previsões", assinalou ainda o comandante da Proteção Civil.

No que concerne à circulação ferroviária, a linha do Minho passou a estar suspensa, entre Barcelos e Tamel, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo um comunicado da IP, com ponto de situação feito às 12:00, mantêm-se condicionamentos em quatro vias: Linha do Norte (entre Soure e Coimbra B), Linha do Douro (entre a Régua e Pocinho), Ramal de Alfarelos (entre Alfarelos e Figueira da Foz) e Linha do Oeste (entre Mafra e Amieira).

Vários distritos de Portugal continental estiveram sob avisos durante a noite, por causa da chuva forte, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).