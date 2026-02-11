PS congratula UMa pela entrada no Ranking Europeu QS

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, a "um voto de congratulação à Universidade da Madeira (UMa) pela sua estreia no Ranking Europeu QS, passando a estar reconhecida entre as instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior e Ciência", informa.

Realçando que "a Academia madeirense surge na faixa 601‑650 do ranking e é reconhecida como a segunda melhor estreante portuguesa, num universo de 26 instituições de ensino superior nacionais incluídas na classificação europeia", os socialistas frisam que "o Ranking Europeu QS avalia as universidades em cinco áreas principais – investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico, reputação académica, empregabilidade, qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem e sustentabilidade – atribuindo um peso decisivo à investigação, que representa 45% da pontuação total, com particular incidência na produção científica de elevado impacto, nas citações e nas colaborações internacionais".

Citando o deputado Gonçalo Leite Velho, "tal distinção da UMa reflecte a consolidação de um percurso de afirmação académica, científica e internacional, em estreita ligação com o tecido económico e social da Madeira". Como evidencia o parlamentar, "esta conquista é resultante de um esforço coletivo de toda a comunidade académica da UMa, cujo empenho, dedicação e espírito de serviço público têm contribuído para reforçar a capacidade de geração e transferência de conhecimento em áreas estratégicas para a Região, como a agroalimentar, a saúde, a biotecnologia e o digital".

A entrada no Ranking Europeu QS projeta a Universidade da Madeira no mapa europeu do conhecimento e da inovação, aumenta a sua atratividade para estudantes e investigadores de topo, fortalece parcerias estratégicas e potencia a captação de financiamento competitivo, com claros benefícios para o desenvolvimento económico, social e cultural da Região Autónoma da Madeira Gonçalo Leite Velho

O deputado alerta também que "esta conquista e a respetiva manutenção exigem uma política consistente de apoio estratégico, financeiro e estrutural à Universidade" e "à qual não podem permanecer alheios" os diversos "níveis de governação com responsabilidade nas áreas da ciência, do ensino superior e do desenvolvimento regional".

Por isso, além de saudar a estreia da UMa no Ranking Europeu GS e felicitar toda a comunidade académica pelo trabalho desenvolvido em prol da qualidade do ensino superior e da investigação na Região, "o voto do PS pretende reconhecer e enaltecer publicamente o contributo da Academia para a afirmação da Região no Espaço Europeu de Ensino Superior e Ciência, bem como para a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural da Madeira, através da produção e difusão de conhecimento e da inovação".

Os socialistas fazem ainda questão de "exortar o Governo Regional a prosseguir e a reforçar as medidas de apoio à Universidade da Madeira, designadamente ao nível do financiamento, da valorização das carreiras científicas e docentes, da renovação de infraestruturas e da promoção da internacionalização, garantindo as condições necessárias para que a instituição possa consolidar e melhorar o seu posicionamento nos rankings internacionais", conclui a nota.