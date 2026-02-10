Tiago Berenguer regressa ao topo do ranking europeu de juniores

Tiago Berenguer voltou a assumir a liderança do ranking europeu de juniores na vertente de singulares masculinos, após a recente actualização da Badminton World Federation (BWF).

A subida surge na sequência da participação no torneio internacional '16th Multi Alarm Hungarian Junior Championships 2026 presented by VICTOR', realizado na Hungria, competição que contribuiu para a actualização das classificações internacionais.

O atleta do Club Sports da Madeira ocupa actualmente o 6.º lugar do ranking mundial de juniores em singulares masculinos, somando 11.325 pontos.

O clube madeirense felicitou o jogador pelo resultado alcançado, em nota enviada, sublinhando o destaque que esta classificação representa para o clube, para a Região Autónoma da Madeira e para Portugal no panorama internacional do badminton jovem.