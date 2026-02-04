Marcelo defende "canal de entrada" de imigrantes para reconstruir zonas afetadas

O Presidente da República defendeu hoje a abertura de "um canal de entrada" de imigrantes para dar resposta à falta de mão-de-obra para reconstruir as zonas afetadas pela tempestade Kristin, que atingiu Portugal há uma semana.

O primeiro-ministro apresentou no domingo um pacote de ajuda destinado às famílias e empresas afetadas pela tempestade, mas as vítimas têm alertado para a falta de pessoal para avançar com as obras, disse Marcelo Rebelo de Sousa durante uma visita a uma empresa em Soure inaugurada no início de janeiro e devastada 15 dias depois pela tempestade.

"Tem de se encontrar uma solução. Acho que o Governo vai pensar em abrir uma via, um canal de entrada de mão-de-obra especialmente vocacionada para este tipo de desafio", disse o chefe de Estado, defendendo que não se trata de "haver vontade", mas sim da necessidade de resolver "um problema".

Marcelo disse ter ouvido já várias pessoas com a mesma preocupação: "Um dos problemas levantado por vários empresários e setores afetados, até instituições como os bombeiros, foi dizerem-me que tudo isto é muito bonito, mas é preciso haver mão de obra para o fazer".

Sobre se o pacote apresentado no domingo será suficiente para responder às necessidades, Marcelo voltou a defender que tudo depende da execução e dos montantes envolvidos: "É importante que a máquina funcione bem e depois que haja rapidez" na resposta.