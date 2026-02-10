Ministra da Administração Interna demite-se e Presidente aceita

O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Marcelo Rebelo de Sousa deu conta, através de um comunicado na página da Presidência, do "pedido de demissão".

Segundo a nota, a ministra "entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo"

"O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra da Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro, que assumirá transitoriamente as respetivas competências, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Governo (Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho), logo que a exoneração se torne efetiva", lê-se.