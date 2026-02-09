Presidente Seguro seguríssimo

Bom dia, As manchetes dos diários de hoje não podiam ser mais elucidativos, perante os resultados das Eleições Presidenciais da noite passada. É, basicamente, o único grande tema de destaque dos 4 jornais generalistas e os dois especializados em esconomia e nem os desportivos escapam a fazer uma chamada de primeira página nesta segunda-feira, 9 de Fevereiro de 2026.

No Público:

- "Seguríssimo"

- "66,8% António José Seguro"

- "33,2% André Ventura"

- "Presidenciais 2026. António José Seguro ganha Belém com recorde absoluto de votos e deixa aviso ao Governo: 'Temos três anos sem eleições, não há desculpa'"

- "Mesmo derrotado, Ventura soma votos e reclama liderança da direita"

- "Vitória abre novo ciclo nas relações entre Presidência e São Bento"

- "Perfil: da travessia do deserto a Belém, o Presidente improvável que soube esperar"

No Correio da Manhã:

- "Portugal joga pelo Seguro. O político mais votado da história nacional"

- "António José Seguro. 3 482 481 votos 66,82%. Serei o Presidente de todos, todos, todos'"

- "André Ventura. 1 729 381 votos 33,18%. 'Vamos em breve governar este país'"

- "Benfica 2 Alverca1. Benfica vence e pressiona rivais"

- "FC Porto-Sporting. Jogo do título no dragão"

- "Martim Moniz. Bebé nasce em tenda de sem-abrigo"

- "Supervisão. Só nove seguradoras dizem 'tudo'"

- "Justiça na mira. Morte do filho revolta pais"

- "Epstein. Os ficheiros que fazem tremer Trump"

No Jornal de Notícias:

- "Presidente Seguro"

- "António José Seguro 66.8%. Novo chefe de Estado obtém a maior votação de sempre numa eleição presidencial, ganhando em todos os distritos. O perfil e os desafios do sucessor de Marcelo"

- "André Ventura 33,2%"

- "Líder do Chega assume derrota, mas conquista 400 mil votos face à primeira volta"

- "Abstenção aumentou ligeiramente para 49,9%"

- "Resultados finais em 305 concelhos"

- "Benfica 2-1 Alverca. Anísio só precisou de 30 segundos"

- "F.C. Porto-Sporting. Dragão busca 50.ª vitória num reduto onde leões não festejam há uma década"

No Diário de Notícias:

- "Seguro Presidente. António José Seguro venceu claramente a segunda volta das eleições presidenciais, com uma votação recorde de quase 3,5 milhões de votos. O resultado do ex-líder do PS foi de 66,8%"

- "André Ventura com 1,7 milhões de votos (33,2%). Candidato derrotado usa o resultado para reivindicar liderança da direita"

- "Arte. Vhils e as camadas que formam a identidade. No espaço digital, elas vêm de onde?"

- "Japão. Takaichi arriscou ao convocar eleições antecipadas e ganhou uma supermaioria"

- "Mau tempo. Situação continua 'bastante crítica' e gerou 1272 deslocados"

- "Futebol. Anísio entra, marca e garante vitória do Benfica"

No Negócios:

- "Seguríssimo. António José Seguro fez história ao tornar-se o Presidente da República eleito com o maior número de votos, quase 3,5 milhões"

- "Mau tempo. Já só há 120 milhões para a tesouraria das empresas"

- "Investidor privado. O que esperar dos seguros de saúde com a idade"

No O Jornal Económico:

- "Seguro: o homem comum esmaga Ventura"

- "Eleito com 3,48 milhões de votos, um recorde"

- "Primeira palavra foi de pesar pelas 15 vítimas do mau tempo"

- "Os 2,5 mil milhões de euros prometidos para a reconstrução têm de chegar"

- "Garantia: 'Não será por mim que a legislatura será interrompida'"

- "'Próximo presidente terá tarefa muito mais difícil' - Marcelo Rebelo de Sousa"

- "'Pela primeira vez em 50 anos houve uma alternativa que não era PS ou PSD' - André Ventura"

- "Dama de ferro japonesa ganha maioria absoluta"

- "Kristin. Banco de Fomento começa hoje a dar apoios para a crise"

- "Meios humanos e de supervisão justificam taxas. Regulador dos Seguros"

- "BPI avança com apoios às zonas mais afetadas"

- "Portugueses mais preocupados com catástrofes naturais"

- "Tecnológicas com mais 22% de lucros, mas ações caem"

No Record:

- "Benfica 2-1 Alverca. Flash Anísio. Jovem supersónico volta a marcar ao primeiro toque na bola"

- "Campeão Mundial Sub-17 garante vitória aos 86'. 'É inesquecível'"

- "Mourinho. 'O jogo de cabeça nem é o forte dele...'"

- "FC Porto-Sporting. O título passa por aqui. Mais um clássico emocionante"

- "'Farioli. 'Queremos deixar o dragão a ferver'"

- "Rui Borges. 'Só pensamos em ganhar'"

- "António José Seguro eleito Presidente da República"

No O Jogo:

- "FC Porto-Sporting. No limbo. Fuga na frente, tudo na mesma ou liderança por um fio? Três cenários para um clássico que promete"

- "Francesco Farioli. 'Estamos onde queremos'"

- "Rui Borges. 'O meu pensamento é ganhar, mais nada'"

- "Edmilson conhece os rivais por dentro e antecipa o duelo. O poder das duplas Samu-Mora e Trincão-Suárez"

- "Sporting quis silenciar o jogo. Negada a entrada de uma jornalista no Sporting-FC Porto em basquetebol. Em causa a notícia do desagrado de Hjulmand no fecho do mercado, nunca desmentida"

- "Benfica 2-1 Alverca. O salto de Anísio. 'É incrível, dá-me vontade de continuar a trabalhar'. Campeão do mundo de sub-17 entra para dar a vitória com fantástico cabeceamento"

- "José Mourinho. 'Faz-me lembrar um jogador que tive, o Drogba'"

- "Braga 3-0 Rio Ave. Depressa e bem. Bis de Horta numa vitória tranquila"

- "Nacional 0-0 Casa Pia"

E no A Bola:

- "Benfica 2-1 Alverca. Conto de fadas. Anísio Cabral volta a marcar ao primeiro toque na bola. Jovem de 17 anos desbloqueia jogo complicado e mantém acesa a esperança do Benfica"

- "FC Porto-Sporting. Quanto se decide hoje?"

- "'Estamos numa boa posição e merecemos'" - Francesco Farioli"

- "'É um jogo importante mas não decisivo'" - Rui Borges"