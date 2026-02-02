JPP afirma que "PSD/CDS esconde da população ‘estudo interno’ do Hospital"

Élvio Sousa acusou, hoje, a aliança PSD/CDS de “manter escondido da população um ‘estudo interno’ sobre os custos com a adaptação do Hospital Dr. Nélio Mendonça em estrutura residencial para idosos”. O JPP aponta a "falta de rumo" do executivo liderado por Miguel Albuquerque.

“Numa altura em que as trapalhadas governativas deste governo suportado pelo PSD e CDS esbarram com o elevado custo de vida, inflação muito superior ao Continente, falta de investimento público orçamental para a habitação a custos controlados, com os flagrantes problemas na saúde (com os calotes aos profissionais do SESARAM e a falta de condições de trabalho dos enfermeiros, que agora pediram escusa de responsabilidades), atrasos de seis meses nos pagamentos dos reembolsos de exames médicos, agora até os estudantes têm de pagar a totalidade das viagens, mostramos, esta segunda-feira, mais um exemplo da falta de rumo e transparência na gestão pública”, sublinhou Élvio Sousa, num encontro com a comunicação social, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira.

O líder do partido afirma que o Governo Regional dificulta o acesso aos estudos e aos relatórios sobre os trilhos e as levadas e esconde os contratos com os campos de golfe, mas também “temos, agora o caso mais recente do ‘estudo interno’ sobre a adaptação do Hospital Dr. Nélio Mendonça que continua, igualmente, na sombra, ninguém conhece, nem sabemos quem são os seus responsáveis”.

O JPP aponta que no próprio dia, segunda-feira, dia 26 de Janeiro, em que foi pública a intenção do Governo PSD/CDS vender a unidade hospitalar, exortou-o a divulgar publicamente toda a documentação, que devia ser pública, “a bem da verdade e da transparência, mas, passados oito dias, com a sua habitual sobranceria, nada divulgaram, numa prova de que neste governo reina a opacidade sistemática”, refere o líder do JPP.

Élvio Sousa garante que o partido utilizará todos os instrumentos para conhecer o ‘estudo interno’ e revelá-lo à população: “Não tendo concretizado essa obrigação, diga-se em prol da transparência e de forma a anular qualquer suspeita ou interesses imobiliários que parecem enublar a intenção de venda do Hospital, nós avançamos, na semana passada, com um pedido urgente desse estudo. Temos de forçar o princípio da transparência! Se o governo PSD/CDS não o faz, o JPP tem de o fazer pelo exemplo cívico de responsabilidade e direito constitucional à informação", terminou.