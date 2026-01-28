PR esteve na Protecção Civil com a ministra da Administração Interna

O Presidente da República esteve hoje na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), acompanhado pela ministra da Administração Interna, para se inteirar do ponto da situação provocada pela tempestade Kristin.

Esta visita, que não foi previamente anunciada à comunicação social, foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou as mortes provocadas pela tempestade e manifestou "a sua solidariedade e sentidas condolências às famílias enlutadas".

Segundo a mesma nota, na reunião com a direção da ANEPC, hoje ao fim da tarde, acompanhado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o Presidente da República inteirou-se "do ponto da situação provocada pela tempestade" e "das medidas em curso para recuperar as redes de fornecimento de água, energia e telecomunicações, bem como das consequências das quedas de árvores, estruturas e outras destruições de bens".

"O Presidente da Republica exprimiu a todas as autoridades de Proteção Civil o reconhecimento pelo trabalho de prevenção e de resposta a uma ocorrência que há muitos anos não se verificava em Portugal", lê-se na nota.

Pelo menos cinco pessoas morreram em consequência da passagem da depressão Kristin por Portugal continental na madrugada e manhã de hoje, que deixou um rastro de destruição em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra.