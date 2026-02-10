Direção Regional de Desporto sensibiliza sobre cibersegurança

A Direção Regional de Desporto promove, amanhã, dia 11 de Fevereiro, uma acção de formação subordinada ao tema 'Workshop de Sensibilização sobre Cibersegurança', com o objectivo de sensibilizar os agentes desportivos e os recursos humanos do desporto da Região, bem como os docentes destacados no sistema desportivo regional, para os riscos associados à utilização da internet.

Na sessão será abordada a adopção de comportamentos seguros, a capacitação para a identificação de ameaças, assim como reforçar a cultura de segurança digital.

Esta iniciativa decorrerá no Auditório do Colégio dos Jesuítas, entre as 18h e as 21 horas e terá a intervenção de diferentes preletores do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança da Secretaria Regional das Finanças.