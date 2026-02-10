Clube de Campismo da Madeira promove caminhada no sábado

O Clube de Campismo da Madeira organiza no próximo sábado, 14 de Fevereiro, uma caminhada integrada no seu programa anual de actividades. A iniciativa é aberta ao público e terá um percurso de cerca de 15 quilómetros, com duração prevista de cinco horas e grau de dificuldade moderado.

O trajecto proposto começa nos Prazeres e termina na Ponta do Pargo, passando pela Levada Nova da Calheta, Lombo da Velha, Maloeira, Raposeira, Fajã da Ovelha, Lombada dos Marinheiros, Corujeira de Fora, Lombo e Pedregal.

As inscrições podem ser feitas por telefone, SMS ou WhatsApp junto de José Gonçalves, através do número 969 591 687, ou por e-mail para [email protected], com o assunto 'Inscrição Percurso Pedestre'. É necessário indicar nome completo, data de nascimento, número de contribuinte e contacto telefónico, dados exigidos para o seguro de acidentes pessoais.

O valor da inscrição inclui transporte entre o Funchal e o local de início da caminhada, bem como o seguro. As inscrições decorrem até às 12h do dia 14 de Fevereiro ou até ser atingida a lotação disponível.

O não cancelamento prévio da inscrição, até às 16h do dia anterior à realização da actividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

Recoen