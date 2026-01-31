Clube Alpha Lusa da Madeira vence o 1.º Torneio Competitivo de Walking Football

A Cidade do Futebol, em Oeiras, foi palco, este sábado, do 1.º Torneio de Walking Football Competitivo.

O evento, realizado no relvado 2 da ‘casa’ da Federação Portuguesa de Futebol, reuniu dezenas de participantes distribuídos por 12 equipas representando 11 Associações Distritais e Regionais, num dia dedicado à promoção do desporto.

Os jogos arrancaram às 10 horas e a grande final, realizada às 12h30, colocou frente a frente o Clube Alpha Lusa da Madeira e o Farense. Após empate a 1-1 no tempo regulamentar, a decisão seguiu para os penáltis, onde a equipa madeirense se sagrou campeã ao vencer por 4-3.

No final da competição, todos os participantes receberam troféus e medalhas, reconhecendo o empenho e a dedicação demonstrados ao longo do torneio.