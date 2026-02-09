Assembleia-Geral do Clube Naval do Funchal novamente adiada

A Assembleia-geral do Clube Naval do Funchal, marcada para hoje, na Sala Ursa Maior do Madeira Tecnopolo, voltou a ser adiada, ao que tudo indica pela grande afluência de sócios. Esta reunião do clube já deveria ter acontecido no final do ano passado.

Centenas de sócios do CNF deslocaram-se ao Tecnopolo, formando uma longa fila para a acreditação e o novo adiamento estará a causar descontentamento.

A Assembleia-geral tem como ponto único "Deliberar sobre a celebração de um contrato de arrendamento entre o Clube Naval do Funchal e a sociedade comercial ONYU com objecto na concepção, instalação e funcionamento de um Centro de Cultura e de Ginásio Premium nos campos de Squash da Quinta Calaça, no valor estimado de 800.000,00 (oitocentos mil euros)".