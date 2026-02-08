Clube Naval do Funchal faz dobradinha nas 'Esperanças'

A Taça da Madeira de Esperanças e o Campeonato Regional de Esperanças realizam-se, esta manhã, na baía do Funchal, numa competição organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

No plano coletivo, o Clube Naval do Funchal esteve em destaque ao conquistar o título de Campeão Regional de Esperanças, somando 330 pontos. O Clube Naval da Calheta terminou na segunda posição, com 296 pontos, enquanto a Associação Náutica de Câmara de Lobos fechou o pódio com 218 pontos.

A prova foi destinada às categorias K1, K2 e SUPC, nos escalões de Mínimos, Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes, em ambos os géneros, contando com a participação de 90 canoístas em representação de cinco clubes regionais.

Os campeões regionais irão representar a Região Autónoma da Madeira no Campeonato Nacional de Esperanças, agendado para o dia 7 de Junho, em Gemeses.

O Clube Naval do Funchal sagrou-se igualmente Campeão da Taça da Madeira de Esperanças, garantindo a presença dos seus atletas na Taça de Portugal da especialidade, a realizar no dia 9 de Maio, em Vila Nova da Barquinha

Pódios por categoria

- K1 Mínimos Masculinos: 1.º Tiago Drumond (CTM)

- K1 Menores Femininos: 1.º Francisca Calisto (ANCL)

- K1 Menores Masculinos: 1.º Francisco Drumond (CTM), 2.º Elias Sousa (CNC), 3.º Filip Ittzés (ANCL)

- K1 Iniciados Femininos: 1.º Alice França (CNF), 2.º Lara Coutinho (CNC), 3.º Diana Fernandes (CNF)

- K1 Iniciados A Masculinos: 1.º Leonardo Zajac (CNC), 2.º Pedro Mendes (CNF), 3.º Martim Camacho (CNF)

- K1 Iniciados B Masculinos: 1.º Francisco Luz de Sousa (CNC), 2.º André Pestana (ANCL), 3.º Luciano Gonçalves (CNC)

- SUPC Infantis Masculinos: 1.º Ivan Yuzik (CNF)

- SUPC Infantis Femininos: 1.º Camila Quintanilha (CNF)

- K1 Infantis Femininos: 1.º Madalena Luz de Sousa (CNC)

- K1 Infantis Masculinos: 1.º Juan Freitas (CNF), 2.º Afonso Freitas Silva (CNF), 3.º Sebastião Teixeira (CNC)

- K2 Infantis Femininos: 1.º Lara Serra / Rita Bastos Gonçalves (CNC)

- SUPC Cadetes Femininos: 1.º Carlota Rodrigues (CNF), 2.º Charlotte Andrade (CNF)

- K1 Cadetes Femininos: 1.º Beatriz Chaves (CNF), 2.º Ana Matias (CNF), 3.º Lara Gomes (CNF)

- K1 Cadetes Masculinos: 1.º Simão Faria (ANCL), 2.º André Abreu (CNC), 3.º Hamilton Santos (CNF)

- K2 Cadetes Masculinos: 1.º Salvador Machin / Tiago Gonçalves (ANCL), 2.º Samuel Sousa / Luca Luís (CNC), 3.º Valentim Marques / João Castro de Sousa (CTM)