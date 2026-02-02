Marcelo reuniu-se a sós com o Papa Leão XIV durante 25 minutos

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi hoje recebido pelo Papa Leão XIV na Cidade do Vaticano, com quem esteve reunido a sós durante 25 minutos, segundo a Presidência da República.

A audiência decorreu na biblioteca privada do Papa no Palácio Apostólico. Depois do encontro a sós com Marcelo Rebelo de Sousa, houve um momento alargado à comitiva do chefe de Estado português, com a habitual troca de presentes.

Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu ao Papa Leão XIV uma pintura miniatura portuguesa do século XVII que representa Santo Agostinho, com moldura em talha dourada do século XVIII, um registo religioso da autoria de Branca Franco e o livro "Dez anos por Portugal", uma edição da Presidência da República que reúne fotografias dos seus dois mandatos.

Após a audiência papal, o Presidente da República foi recebido pelo cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, durante cerca de 45 minutos.

A comunicação social não pôde entrar no palácio, apenas registar a chegada do chefe de Estado ao Pátio de São Dâmaso, pelas 11:25 locais (10:25 em Lisboa), perante um destacamento honorífico da Guarda Suíça Pontifícia, e a saída, cerca das 13:15 locais.

Antes, o Presidente da República visitou o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, onde depositou um 'bouquet' de sete rosas brancas, e juntou-se à missa que decorria na Capela Paulina deste templo mariano, uma das quatro basílicas papais de Roma.

O chefe de Estado chegou a Roma no domingo ao fim do dia, e jantou com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, antes da sua visita oficial ao Vaticano.

À chegada, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que na sua primeira audiência com o Papa Leão XIV o iria convidar a visitar Portugal em 2027, referindo: São 110 anos de Fátima e, portanto, há uma boa razão para incluir no programa de visitas Fátima e, portanto, Portugal".

Esta foi a sexta vez que Marcelo Rebelo de Sousa se deslocou como chefe de Estado ao Vaticano, o primeiro destino que visitou no início dos seus dois mandatos, onde foi recebido pelo Papa Francisco, em março de 2016 e de 2021, logo seguido de Espanha, onde também regressará durante esta semana.

O Presidente voltou ao Vaticano em janeiro de 2023, para o funeral do Papa emérito Bento XVI, em abril de 2025, para o funeral do Papa Francisco, e em maio de 2025, para as cerimónias de entronização do Papa Leão XIV.

Esteve também com o Papa Francisco em Fátima, em maio de 2017, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá, em janeiro de 2019, antes do funeral de Bento XVI, e na JMJ em Lisboa em agosto de 2023.

Em 09 de maio do ano passado, quando o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que também tem cidadania peruana, foi eleito Papa, assumindo o nome de Leão XIV, Marcelo Rebelo de Sousa enviou-lhe uma mensagem de felicitações expressando com "profunda alegria" em seu nome pessoal e do povo português.

Em declarações aos jornalistas, nesse dia, considerou que o novo Papa seria "um continuador do Papa Francisco", de quem era "muito próximo", e alguém com "preocupação com a paz, muito grande, abertura ecuménica, abertura ao mundo", em particular às Américas.

Duas semanas mais tarde, no Vaticano, durante uma sessão de cumprimentos, após a missa de início do pontificado do Papa Leão XIV, Marcelo Rebelo de Sousa disse-lhe: "Portugal está consigo e espera por si".