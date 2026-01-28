Parlamento faz minuto de silêncio pelas vítimas e por todos os afectados

O parlamento cumpriu hoje um minuto de silêncio pelas vítimas causadas pela passagem da depressão Kristin, proposto pelo presidente da Assembleia da República, a que se associaram todos os grupos parlamentares e o Governo.

No início da sessão plenária, José Pedro Aguiar-Branco disse que não podia deixar de assinalar "a tragédia que hoje o país vive".

"Em nome da Assembleia, penso que posso fazer em nome de todos, quero deixar uma palavra de condolências e solidariedade às famílias, às vítimas e a todos os que foram afetados. Neste momento difícil, importa reconhecer também o esforço de quem está no terreno a prestar apoio e lembrar que o parlamento acompanha com atenção esta situação", afirmou.

Os deputados cumpriram depois um minuto em silêncio e todos os grupos parlamentares se associaram ao voto, com várias bancadas a pedirem que cheguem rapidamente ao terreno os apoios necessários.

Também o Governo, através do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, se associou ao voto de pesar.

A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou hoje quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.

Em causa estão uma vítima mortal no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e três no concelho de Leiria.

O esclarecimento surge depois de o município de Leiria ter indicado o registo de dois mortos diretamente relacionados com o impacto do mau tempo e referido a existência de mais duas vítimas mortais no concelho devido a paragens cardiorrespiratórias. A ligação destes dois casos com o mau tempo estava ainda a ser averiguada.