Mamma recebe apresentação do livro 'Cartas de Amor e Silêncio' de José Júlio

No próximo dia 13 de Fevereiro, às 19 horas, o Mamma (Museu de Arte Contemporânea da Madeira) será o palco da apresentação da mais recente obra do autor José Júlio: 'Cartas de Amor e Silêncio'.

​"Numa data que antecipa o Dia de São Valentim, o evento convida o público a mergulhar numa narrativa que explora as dicotomias do sentimento humano. Entre a palavra escrita e o que fica por dizer, o livro de José Júlio revela-se como uma viagem íntima através de missivas que dão voz à alma e ao tempo", indica nota à imprensa.

​E acrescenta: "A obra, com prefácios de Diamantino Ribeiro e de Nuno Morna, que tem despertado o interesse pela sua sensibilidade e profundidade poética, será apresentada num ambiente que privilegia a ligação entre a literatura e as artes visuais, reforçando o papel do Mamma como um polo dinamizador da cultura no Funchal".

​A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço.

​O autor estará disponível para uma sessão de autógrafos e um breve diálogo com os leitores após a apresentação.

​Sobre o autor:

José Júlio tem-se destacado pela sua escrita envolvente e capacidade de captar as nuances do quotidiano e das emoções, sendo esta nova obra um marco na sua bibliografia que promete ressoar junto de quem valoriza a literatura de reflexão e afeto.