Parlamento madeirense cumpre minuto de silêncio e voto de pesar pelas vítimas da depressão no continente

Por iniciativa da mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, presidida por Rubina Leal, o parlamento regional deverá aprovar hoje um voto de pesar pelas vítimas e pelos danos causados pela depressão 'Kristin' em Portugal continental". Após a leitura do texto deste voto, os deputados cumpriram, de pé, um minuto de silêncio.

Eis o texto integral do voto que deverá ser aprovado no final da manhã: "A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira manifesta o seu mais profundo pesar pelas vítimas e pelas graves consequências decorrentes da passagem da Depressão 'oKristin", que atingiu com particular severidade vários distritos de Portugal Continental, provocando extensos prejuízos materiais e perturbando significativamente a vida quotidiana de inúmeras populações. No decurso deste episódio meteorológico extremo, registaram-se milhares de ocorrências, sobretudo relacionadas com quedas de árvores e estruturas, inundações e constrangimentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como impactos em serviços essenciais, evidenciando a dimensão e gravidade desta tragédia que assolou Portugal. Perante a dor e a adversidade que recaem sobre as famílias enlutadas, sobre os feridos, os desalojados e todos quantos foram afetados, a Assembleia Legislativa da Madeira endereça sentidas condolências às famílias das vítimas e expressa a sua solidariedade para com as populações atingidas e as autarquias que, em circunstâncias particularmente difíceis, têm procurado responder às necessidades imediatas e apoiar a recuperação das comunidades. A Assembleia Legislativa da Madeira reconhece, com especial apreço, o esforço incansável de todos os agentes de proteção civil, forças de segurança, bombeiros, equipas médicas, serviços municipais e demais trabalhadores que, no terreno, têm atuado com coragem, prontidão e dedicação para salvaguardar vidas, mitigar danos e repor, com a maior brevidade possível, a normalidade. O Parlamento Madeirense afirma todo o seu o apoio, e do povo madeirense, a todos os nossos concidadãos que enfrentam estas provações, reiterando votos de rápida recuperação das zonas atingidas".