JPP assume que UE trouxe "muitos apoios e vantagens" mas também "elefantes brancos"

Na discussão de um projecto de resolução do PSD sobre os "40 anos de adesão europeia", o deputado Luís Martins (JPP) sublinhou que "não há dúvidas de que a União Europeia trouxe-nos muitos apoios e vantagens, que se traduziram em melhorias significativas na nossa Região". "Temos muito para estar gratos à União Europeia, não só em termos económicos, mas em termos sociais, acrescentou.

Contudo, Luís Martins observou que "muito mais podia ter sido feito com os recursos disponibilizados" pela União Europeia e houve também "elefantes brancos que não trouxeram benefícios à Região e só serviram para aumentar a despesa e continuar a privilegiar monopólios". A este respeito, deu como exemplos a marina do Lugar de Baixo,. os heliportos do Porto Moniz e o Hospital do Funchal, a fábrica das moscas, o projecto das algas no Porto Santo e centros cívicos ao abandono, além do despesismo e da dívida oculta.