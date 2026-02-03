JPP envia a Seguro e Ventura proposta para reforço dos poderes autonómicos

Os candidatos à Presidência da República vão receber, hoje, a proposta de revisão constitucional que o Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) elaborou, no âmbito da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político, em curso na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), anunciou o partido através de uma nota de imprensa.

"Esta iniciativa do maior partido da oposição na Região tem três objectivos: alertar António José Seguro e André Ventura para a importância e a necessidade de uma revisão constitucional que reforce os poderes autonómicos da Madeira e Açores; clarificar a hierarquia das fontes normativas no ano em que as autonomias regionais celebram 50 anos de existência; rever e atribuir um valor reforçado ao Estatuto Político-Administrativo da Região, colocando-o logo abaixo da Constituição", explica o JPP.

"António José Seguro e André Ventura vão ficar a saber, por exemplo, que o JPP pretende a consagração dos partidos de âmbito regional num novo ordenamento jurídico-constitucional. O reconhecimento dos diplomas produzidos pela ALRAM como “leis regionais”. Substituir a terminologia rígida “Estado unitário” por “Estado unitário e autonomia insular”, mais consentânea com a realidade política e geográfica do país. Reforçar o poder tributário próprio, a possibilidade de a Região nomear juízes para o Tribunal Constitucional e os referendos regionais", acrescenta o partido na mesma informação.

O JPP pede, ainda, "o reforço da consagração do princípio da continuidade territorial, reconhecendo que, na prática, este nem sempre é plenamente assegurado em áreas fundamentais como a saúde e a mobilidade aérea e marítima, afectando o acesso dos cidadãos insulares a serviços públicos essenciais e a deslocação entre os arquipélagos e o território continental". Este reforço, acrescenta o partido, "visa garantir que as especificidades da realidade ultraperiférica sejam devidamente consideradas no quadro constitucional".

O JPP vai mais longe e desafia António José Seguro e André Ventura "a colocarem o tema da revisão constitucional na agenda destes derradeiros dias de campanha eleitoral e a assumirem uma posição pública sobre o que pensam do reforço das autonomias da Madeira e dos Açores".

"Portugal não começa e acaba no território continental. É também um país insulano. E uma enorme diáspora. Não é admissível que os candidatos ao mais alto cargo da Nação passem por vários meses de campanha eleitoral sem se referirem às Regiões Autónomas e ao seu estatuto autonómico. Quem quer ser Presidente de todos os portugueses, terá de o fazer", refere o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa.