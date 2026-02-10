PSD vai propor Madeira como “pilar da defesa” europeia no Atlântico

O deputado Bruno Macedo revelou, esta manhã, no plenário, que o grupo parlamentar do PSD vai apresentar em breve um projecto de resolução sobre a posição geoestratégica da Região Autónoma da Madeira, afirmando o nosso arquipélago como “pilar da segurança e defesa da União Europeia no Atlântico. O anúncio foi feito quando o representante social-democrata apresentava outro projecto de resolução do PSD intitulado "40 anos de adesão à União Europeia, 40 anos de desenvolvimento"

“A nossa Região é prova viva de que a integração europeia gera desenvolvimento, estabilidade e oportunidades. Mas é também um alerta num mundo conturbado. Sem políticas sensíveis às especificidades das regiões ultraperiféricas corremos o risco da recentralização, da perda de instrumentos diferenciados e do enfraquecimento da coesão, riscos que não podemos, nem devemos ignorar”, afirmou Bruno Macedo.