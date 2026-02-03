Deputados de todos os partidos da ALM nas X Jornadas Atlânticas

Uma delegação da Assembleia Legislativa Madeira marcará presença nas X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que terão lugar a 5 e 6 de Fevereiro - quinta e sexta-feira - em Cabo Verde. A comitiva é liderada pela presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal e será ainda composta por dez deputados: Jaime Filipe Ramos, Brício Araújo, Bruno Melim, Rafaela Fernandes, Cláudia Perestrelo, todos do PSD, Mariusky Spínola (JPP), Paulo Cafofo (PS), Miguel Castro (CH), Sara Madalena (CDS) e Gonçalo Maia Camelo (IL). Uma delegação que integra todas as forças políticas com assento na Assembleia Legislativa da Madeira.

Os trabalhos decorrerão ao longo de dois dias, na cidade da Praia, sob o lema “Uma agenda Atlântica além da fronteira – por uma Macaronésia competitiva e resiliente”, e incluirão quatro grupos de trabalho temáticos, dedicados a áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e coeso da região atlântica.

O Grupo 1, subordinado ao tema Modelo de Cooperação para o Desenvolvimento e Novos Desafios, contará com a participação dos deputados Brício Araújo e Paulo Cafofo.

O Grupo 2, dedicado à Sustentabilidade Económica e Conectividade, integrará os deputados Bruno Melim, que assumirá a presidência do grupo, Jaime Filipe Ramos e Gonçalo Maia Camelo.

O Grupo 3, centrado na Energia, Clima e Resiliência do Território, será composto pela deputada Rafaela Fernandes e pelo deputado Miguel Castro.

Já o Grupo 4, focado na Educação, Cultura e Bem-Estar Social, contará com a participação das deputadas Cláudia Perestrelo, Mariusky Spínola, que desempenhará funções de relatora, e Sara Madalena.

O parlamento madeirense assumirá um papel de destaque nestas Jornadas, ao presidir ao Grupo de Trabalho 2 e ao exercer a função de relator no Grupo de Trabalho 4.

Os trabalhos de preparação para este fórum iniciaram-se há semanas, com os deputados a apresentarem diversos contributos para serem discutidos ao longo destas Jornadas. A Assembleia Legislativa da Madeira apresenta ainda uma proposta de alteração ao regulamento onde, entre outros aspetos, prevê um artigo que incentiva os Parlamentos da Macaronésia a implementar as deliberações resultantes das Jornadas Parlamentares Atlânticas.

Rubina Leal afirma que "a participação da Assembleia Legislativa da Madeira nestas Jornadas reforça o compromisso da Região com a cooperação atlântica, a defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas e a construção de respostas concertadas para desafios partilhados, como a transição energética, a conectividade, a coesão social e o desenvolvimento sustentável, que promova a interação mais sustentada, aprofundada e permanente deste espaço".