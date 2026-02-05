PSP deixa alerta sobre a 'burla do falso funcionário'

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixa o alerta para a chamada 'burla do falso funcionário', um esquema em que os autores se fazem passar por trabalhadores de serviços essenciais ou entidades públicas para enganar as vítimas.

Segundo a autoridade explica, neste tipo de burla, os suspeitos apresentam-se como funcionários da água, da electricidade, de instituições bancárias, da Segurança Social ou de outros organismos oficiais, recorrendo a uma aparência cuidada, linguagem técnica e, em alguns casos, a documentos falsos, com o "objectivo de criar uma sensação de confiança e legitimidade".

A PSP esclarece que não existem iniciativas oficiais que envolvam visitas domiciliárias para verificar documentos de identificação, recolher dados pessoais ou obter informações para censos, "pelo que qualquer abordagem com esse pretexto deve ser encarada com desconfiança".

Perante estas situações, a polícia recomenda que nunca se permita a entrada de desconhecidos em casa, que seja sempre pedida identificação e que, em caso de dúvida, se contacte de imediato a PSP.