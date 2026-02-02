É oficial: Cristiano Ronaldo falha mesmo o jogo de hoje com o Al Riyadh

Agora é oficial: Cristiano Ronaldo é a grande ausência do jogo desta tarde com o Al Riyadh, encontro da 20.ª jornada da Liga saudita, que tem início marcado para as 15h15. O jogador madeirense, que não consta da ficha do jogo, recusou-se a jogar dado o seu descontentamento com o investimento feito pelo PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) no Al Nassr.

O descontentamento do craque português tem em conta a comparação com clubes rivais, geridos pelo mesmo fundo. No mercado de Inverno, o Al Nassr, cujo técnico é o português Jorge Jesus, apenas recebeu um reforço, o médio Haydeer Abdulkareem, de 21 anos, vindo do Iraque.

CR7 também está bastante desagradado com a diminuição de poder dos dirigentes do A l Nassr dentro do próprio clube. Os (amigos) portugueses Simão Coutinho (director desportivo) e José Semedo (CEO) são muitas vezes colocados de lado pelo PIF.