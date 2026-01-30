Parlamento manifesta pesar pelas vítimas da depressão Kristin

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República pelas vítimas da passagem da depressão Kristin pelo território continental português, que fez até agora cinco mortos.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados.

O texto hoje votado em plenário, de José Pedro Aguiar-Branco, refere-se a "pelo menos quatro vítimas mortais diretas", também citando dados da Proteção Civil: uma em Vila Franca de Xira, e três no concelho de Leiria.

No voto, salienta-se que a passagem da depressão Kristin "provocou um rasto de destruição, com ventos fortes que atingiram rajadas superiores a 150 km/h, chuva intensa, queda de árvores, estruturas e telhados, inundações, estradas interditadas e cortes de energia elétrica que afetaram centenas de milhares de famílias".

"Registaram-se ainda centenas de ocorrências em todo o país, com especial incidência nos distritos de Leiria e Coimbra e no norte do distrito de Lisboa", assinala-se.

Face a estas consequências da intempérie, a Assembleia da República "manifesta profundo pesar pelas vítimas mortais desta ocorrência, e endereça as mais sentidas condolências às suas famílias".

"Deseja ainda uma pronta recuperação aos feridos e a todas as pessoas afetadas. Presta público tributo à atuação das equipas de emergência, da Proteção Civil, dos bombeiros e das forças de segurança, assim como às autarquias que, em condições adversas e urgentes, garantiram auxílio às comunidades afetadas. Às populações das zonas mais fustigadas, assegura proximidade e solidariedade", acrescenta-se no voto.