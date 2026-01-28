Mais de 300 católicos subscrevem a manifesto de apoio a Seguro

Mais de 300 católicos subscreveram hoje um manifesto a apelar ao voto no candidato presidencial António José Seguro, no dia 8 de fevereiro, disseram à Lusa os promotores.

"Podemos ter divergências políticas com António José Seguro. Mas, neste momento, votar Seguro é escolher um Presidente comprometido com o bem comum, com a justiça e com a paz; alguém que constrói pontes, respeita as instituições e não põe em risco os valores democráticos e humanistas que protegem a dignidade de todos", refere o manifesto com 310 subscrições.

Uma das promotoras da iniciativa, Margarida Rodrigues, indicou que a iniciativa surgiu do desconforto que os católicos sentiam ao pensar nas eleições presidenciais.

"Pareceu-nos fazer sentido juntar os católicos" e apelar ao voto em António José Seguro, acrescentou.

A notícia do manifesto foi inicialmente dada pelo jornal 7MARGENS, de notícias focadas em religião.

O manifesto conta com o apoio de professores universitários, médicos, escritores, investigadores, cozinheiros, engenheiros, empregados de mesa, entre outros profissionais.

Margarida Rodrigues adiantou ainda que o objetivo era fazer um manifesto com o apelo de "pessoas comuns".

A Lusa falou com outro promotor do manifesto Luís Rodrigues, que disse que os subscritores não são socialistas -- o Partido Socialista (PS) apoia António José Seguro, que também já foi líder deste partido.

"Aqui não é uma questão de quem é católico. É uma questão de valores", frisou Luís Rodrigues.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, ter obtido 23%.