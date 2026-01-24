Mais de 2.600 não-socialistas querem Seguro como Presidente da República

Mais 2.600 não-socialistas assinaram uma Carta Aberta que apela ao voto no candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista, António José Seguro, na segunda volta das Eleições Presidenciais, que terá lugar a 8 de Fevereiro e será disputada com André Ventura (Chega).

No documento 'on-line', os signatários rejeitam a leitura do acto eleitoral como um confronto entre um “bloco das esquerdas” e um “bloco das direitas”, designação usada pelo candidato André Ventura para caracterizar o campo não-socialista. Apesar de se assumirem como não-socialistas, os subscritores afirmam que André Ventura não os representa, apontando divergências de estilo político, de substância e de visão institucional.

A carta enumera um conjunto de posições e propostas associadas ao líder do Chega que considera incompatíveis com o exercício do cargo de Presidente da República, referindo, entre outros aspectos, alegadas propostas de natureza inconstitucional, discriminatória ou atentatória da dignidade humana, bem como uma postura considerada fragmentadora e contrária ao papel de Presidente de todos os portugueses.

Em contraste, o texto sublinha o percurso político de António José Seguro, candidato ligado ao espaço socialista, destacando a sua moderação, o tom da campanha e um historial que os signatários consideram compatível com a defesa dos valores democráticos, humanistas e do Estado de direito.

"Temos decerto discordâncias ideológicas, mas sabemos que António José Seguro não atentará contra os valores democráticos e humanistas, nem contra os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos", pode ler-se na missiva.

Entre os signatários da Carta Aberta 'Não-socialistas por Seguro' encontram-se várias personalidades da Região Autónoma da Madeira, incluindo Guilherme Silva, mandatário regional da candidatura presidencial de Gouveia e Melo, Augusta Aguiar, ex-secretária regional, Natércia Xavier, gestora cultural, e Pedro Pereira, vice-presidente do CDS-PP Madeira.