Seguro acompanha situação do mau tempo, lamenta mortes e pondera visitar zonas afectadas

O candidato presidencial António José Seguro lamentou hoje as mortes na sequência do mau tempo e disse estar a acompanhar a situação junto de alguns presidentes de câmara, ponderando adaptar a agenda nos próximos dias para visitar zonas afetadas.

"Não sendo Presidente, sendo candidato a Presidente da República, tenho seguido com atenção o que está a acontecer no país e já falei com alguns presidentes de Câmara das regiões mais afetadas. Eu expresso as minhas condolências às famílias das vítimas", disse Seguro aos jornalistas à margem de uma ação de campanha com personalidades da Cultura, em Lisboa.

Questionado sobre a possibilidade de adaptar a campanha para ir visitar alguns dos locais afetados, o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais disse que estava "a ponderar".

Seguro defendeu que a responsabilidade de um Presidente da República "é acompanhar ao minuto, ao segundo, diria mesmo, esta situação e pôr-se à disposição para poder ajudar a contribuir para que de facto exista uma rápida regularização da situação".

Questionado se isso deverá feito de forma discreta, o candidato apoiado pelo PS respondeu: "o país tem um sistema de proteção civil articulado que responde a estas situações e, tanto quanto eu sei, esse sistema está a funcionar".

A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou hoje quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.

Em causa estão uma vítima mortal no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e três no concelho de Leiria.

O esclarecimento surge depois de o município de Leiria ter indicado o registo de dois mortos diretamente relacionados com o impacto do mau tempo e referido a existência de mais duas vítimas mortais no concelho devido a paragens cardiorrespiratórias. A ligação destes dois casos com o mau tempo estava ainda a ser averiguada.