Ventura lamenta mortes e espera visitar zonas afectadas

O candidato presidencial André Ventura lamentou hoje as mortes na sequência da depressão Kristin e disse que espera poder visitar zonas do país afetadas pelo mau tempo nos próximos dias.

"Acho que devemos todos lamentar [as vítimas mortais] e queria deixar aqui às famílias, aos amigos, aos afetados um abraço de solidariedade, de força", afirmou o também presidente do Chega, que falava aos jornalistas antes de participar num encontro com estudantes da Universidade Lusíada, em Lisboa.

O candidato recordou que há pessoas "que perderam muito património e que ficaram muito afetadas, sobretudo na zona Centro do país".

Além da nota de solidariedade para com as populações afetadas, André Ventura afirmou que espera, nos próximos dias, poder visitar algumas das pessoas afetadas, perceber "o que aconteceu e estar ao lado destas famílias", sem com isso "atrapalhar o trabalho das forças de proteção civil".

"Gostava de lhes deixar esse abraço de solidariedade pelo drama que ocorreu e também a todas as forças de segurança, proteção civil, bombeiros, polícia, transportes, manutenção. Todos aqueles que estiveram de prevenção esta noite e que permitiram que os danos não fossem tão grandes como aqueles que poderiam ter sido", afirmou.

André Ventura irá estar em campanha na quinta-feira nos distritos de Leiria e de Coimbra, alguns dos mais afetados pela passagem da depressão Kristin.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.