 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Curto-circuito incendeia poste de luz na Estrada do Aeroporto

None
Foto Arquivo/Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

Um curto-circuito num poste de luz, esta tarde, ocorrido na Estrada do Aeroporto, em Santa Cruz, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, os operacionais, na chegada ao local, conseguiram tomar conta da ocorrência, não havendo registo de feridos nem danos materiais.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo