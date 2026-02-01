Curto-circuito incendeia poste de luz na Estrada do Aeroporto

Um curto-circuito num poste de luz, esta tarde, ocorrido na Estrada do Aeroporto, em Santa Cruz, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, os operacionais, na chegada ao local, conseguiram tomar conta da ocorrência, não havendo registo de feridos nem danos materiais.