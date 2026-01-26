5,7 milhões de passageiros nos aeroportos estabelecem novo máximo

O movimento de passageiros por via aérea nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira em 2025 manteve, como já era notório, uma trajectória de crescimento, consolidando níveis elevados também nas aeronaves a operar.. Segundo dados fornecidos pela ANA – Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), ao longo do ano passado, passaram pelos dois aeroportos cerca de 5,7 milhões de passageiros, transportados em 38.742 aeronaves comerciais, o que representa aumentos homólogos de 11,8% no número de passageiros e de 12,1% no movimento de aeronaves, estabelecendo em ambos os casos novos máximos.

A evolução positiva ficou igualmente patente no mês de Dezembro, o último que faltava para confirmar os recordes. No último mês do ano, os aeroportos da Madeira e do Porto Santo registaram um total de 383,7 mil passageiros, transportados em 2.857 voos comerciais, o que em termos homólogos, aumentou 1,7% o número de passageiros, apesar da diminuição de 2,0% no movimento de aeronaves, contribuindo para um maior número médio de passageiros por voo.

O aeroporto da Madeira concentrou a maior parte da actividade ao longo de 2025, sendo que no total do ano, registou cerca de 35,9 mil movimentos de aeronaves, mais 13,0% do que em 2024, e aproximadamente 5,4 milhões de passageiros, um crescimento de 12,2%. Cada aeronave movimentada transportou, em média, cerca de 150 passageiros, valor ligeiramente inferior ao registado no ano anterior, mas ainda representativo de elevados níveis de ocupação.

Já no aeroporto do Porto Santo, a evolução foi igualmente positiva, embora em escala bem mais reduzida. O movimento de aeronaves aumentou 2,4%, totalizando cerca de 2,8 mil voos, enquanto o número de passageiros cresceu 3,6%, para 256,7 mil. A média de passageiros por aeronave situou-se nos 91, acima do valor registado em 2024, reflectindo um reforço gradual da utilização daquela infraestrutura.

Foto DREM

A análise do tipo de tráfego evidencia outro indicador, um reforço do segmento internacional. Em 2025, o número de passageiros internacionais aumentou 17,4%, totalizando cerca de 3,18 milhões, enquanto o tráfego doméstico cresceu 5,4%, para 2,47 milhões de passageiros. No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional representou 58,1% do total, superando o doméstico, que correspondeu a 41,9%. No aeroporto do Porto Santo, manteve-se a predominância do tráfego doméstico, responsável por 83,7% dos passageiros, valor superior ao observado em 2024.

Os voos regulares continuaram a dominar a operação aérea regional, sendo que, em 2025, representaram 92,5% do total de aeronaves movimentadas e 94,6% do total de passageiros transportados, reforçando ligeiramente o peso deste tipo de operação face ao ano anterior.

Já a taxa de ocupação das aeronaves situou-se, em média, nos 85,2% nos aeroportos da Região. O aeroporto da Madeira registou uma taxa de ocupação de 85,5%, enquanto no aeroporto do Porto Santo este indicador atingiu 79,3%. Em comparação com 2024, observou-se uma ligeira redução das taxas de ocupação no conjunto da Região e no aeroporto da Madeira, contrastando com uma melhoria no aeroporto do Porto Santo.

Por outro lado, calcula a DREM, considerando apenas os passageiros embarcados e desembarcados, excluindo os passageiros em trânsito, o total ascendeu a 5.636,1 mil em 2025. Deste universo, 43,8% corresponderam a tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, enquanto 56,2% estiveram associados a ligações internacionais. No tráfego internacional, o Reino Unido destacou-se como principal mercado, representando 27,1% do total, seguido da Alemanha, com 21,0%. A França ocupou a terceira posição, com 9,7%, logo à frente da Polónia, com 9,5%, números condizentes com os do turismo (os quatro principais mercados para a Madeira).