Empreitada na Estrada Regional 211 deverá ficar concluída no final do primeiro trimestre

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esteve durante o dia de hoje, na empreitada de recuperação da Estrada Regional 211, na freguesia da Ponta Delgada, deverá ficar totalmente concluída no final do primeiro trimestre deste ano.

Esta é uma das zonas intervencionadas na sequência do temporal que atingiu aquela freguesia a 25 de dezembro de 2020.

Segundo nota remetida, os trabalhos decorrem após a passagem de um elevado caudal de água e o consequente arrastamento de material sólido, que provocaram danos significativos em três áreas da via, concretamente em duas zonas do Sítio das Quebradas e no Sítio do Lombinho. A intervenção teve como principal objectivo devolver à população as condições de segurança e de operacionalidade do troço afectado.

No Sítio das Quebradas, a empreitada ficou concluída em setembro de 2024. Já no Sítio do Lombinho, os trabalhos continuam em curso e incidem sobretudo no reperfilamento e na drenagem do talude existente, de forma a garantir a estabilidade da encosta e a segurança da circulação rodoviária.

Está ainda prevista, ao longo da Estrada Regional 211, a execução de trabalhos de repavimentação, sinalização horizontal e substituição da sinalização vertical. A intervenção contempla igualmente a reposição e o arranjo do logradouro de uma moradia que se encontrava em situação de equilíbrio precário sobre a zona intervencionada, assegurando condições idênticas às anteriormente existentes.

A empreitada em execução no Sítio do Lombinho representa um investimento de 796.971,86 euros, valor que inclui IVA à taxa legal em vigor, estando a sua conclusão prevista para o final do primeiro trimestre do ano.