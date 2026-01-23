- "Imigração explica toda a criação de postos de trabalho"

Bom dia. Estas são as principais primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 23 de Janeiro de 2026.

No semanário Expresso:

- "Marques Mendes, Moedas e Cristas apoiam Seguro"

- "[André Ventura] 'Não sei se condecoro Marcelo'"

- "Fim da formação no INEM abre guerra com a ministra"

- "O fim da ordem mundial e como construir uma nova"

- "Canadá prepara futuro, Portugal ainda não, alerta Miguel Monjardino"

- "Mineápolis teme agravamento da violência devido à presença do ICE"

- "O melhor da música, cinema e TV de 2026"

- "Deputado do Chega foi a almoço do 1143 de cara tapada"

- "Há filhos a limitar o uso do telemóvel aos pais idosos"

- "Seguro-Ventura: debate terça-feira"

- "Democracia na Guiné-Bissau"

- "Universidade Aberta muda sede"

- "Podcasts do Expresso ao vivo"

No semanário Nascer do Sol:

- "Roubos de objetos de luxo alarmam Amoreiras e centro de Lisboa"

- "Presidenciais 2026. Vários ex-líderes do PSD e do CDS não dizem em quem vão votar"

- "Patrícia Barão: Regular a mediação 'é uma urgência'"

- "Davos. Portugal não respondeu a convite de Trump"

- "CML. Moedas defende Medina no caso 'Russiagate'"

- "Mobilidade. Governo impõe tacógrafos nos expressos"

- "Museus. Agentes culturais não aceitam censura nos Museus"

- "Boletim de voto. Direito de Resposta da Comissão Nacional de Eleições"

- "Vida de feirante. De geração em geração"

- "T. Nogueira Pinto. 'Ventura não é uma ameaça à democracia'"

- "Podcast +365. A Bíblia é um sucesso nas redes sociais"

- "Maria Alzira Seixo. Catedrática da crítica literária [faleceu]"

No Correio da Manhã:

- "Mistério na Lourinhã. PJ investiga sequestro de filha de atriz"

- "Sondagem Intercampus/CM. Eleitores de Marques Mendes, Cotrim e Gouveia e Melo preferem Seguro"

- "Rafa no Benfica. 'Voltar para casa e conquistar títulos'"

- "Plzen 1 FC Porto 1. Dragão empata contra dez"

- "Sp. Braga 1 Nott. Forest 0. Guerreiros fazem história na Europa"

- "Albufeira. Autarca do Chega promove irmã a adjunta"

- "Saúde. Médicos proibidos de levar utentes para o SNS"

- "Mobilidade. Aulas de condução com tutor avançam"

- "Nomeados. Brasil brilha na corrida aos Óscares"

No Público:

- "Centros de saúde privados aliciam médicos com bónus e salários altos"

- "Gronelândia no Conselho Europeu. Os líderes da UE já aprenderam a lidar com Trump?"

- "Oito anos depois, só foram construídas 1568 casas ao abrigo do programa 1.º Direito"

- "Óscares. 'Pecadores' é o recordista das nomeações. E agora, Paul Thomas Anderson?"

- "Documentário. '2+2=5': Raoul Peck lê George Orwell no tempo da mentira normalizada"

- "'Operação Irmandade'. Há pelo menos cinco militantes do Chega entre os neonazis detidos na terça-feira"

- "Esquadra do Rato. Ministra admite que cultura de violência juvenil contamina PSP"

- "Entrevista. Neutralidade de Montenegro será 'lesiva' para o PSD. David Justino sobre a segunda volta das presidenciais"

- "Publicação no X. Queixa do Governo é 'ridícula', dizem humoristas"

No Jornal de Notícias:

- "Fraudes na troca de fogões e placas a gás levam Governo a mudar regras"

- "Liga Europa. Plzen 1-1 F. C. Porto. Banho turco em noite gelada. Deniz Gul evita derrota nos minutos finais, após Samu falhar um penálti. Dragões garantem play-off mas podem apurar-se diretamente na última jornada"

- "Braga 1-0 Not. Forest. Hornicek, mãos de ferro. Defendeu penálti e equipa marcou no lance seguinte. Arsenalistas estão com um pé nos oitavos"

- "Fernanda estava morta há dois anos em casa rodeada de vizinhos"

- "Investigação. Rede fugiu ao IVA e lucrou três milhões com carros importados"

- "Guimarães. Padre põe à venda prédio cedido pela Câmara para fins sociais"

- "Presidenciais. Marques Mendes apoia Seguro, CDS e IL não apoiam ninguém"

- "Cultura. Espetáculos grátis durante o fim de semana de aniversário do Rivoli"

No Diário de Notícias:

- "Novo sistema de gestão de listas de espera pronto a avançar em mais hospitais e em junho no resto do país"

- "Presidenciais. Dilema à direita: se 'perder' Ventura pega, se 'vencer' Ventura come"

- "Alegações de Assédio na IL. Cotrim exortou jornalistas a procurarem outras queixas de assédio da ex-assessora. DN investigou e nada encontrou"

- "Reino Unido. A enfermeira e mãe de dois filhos que é a 1.º arcebispa da Cantuária"

- "Marco de Paolis. 'Muitas vítimas dos nazis não queriam contar as suas histórias porque receavam não serem acreditadas'"

- "José Cabeça: Atleta português aprendeu a esquiar através do YouTube"

- "Óbito. Moçambique: o que se sabe sobre a morte de Pedro Ferraz dos Reis?"

- "Investimento. Governo autoriza compra de 20 comboios de alta velocidade"

- "Tensão. Trump promete 'grande retaliação' se a Europa vender ações e obrigações dos EUA"

- "Retrato. Uma radiografia ao Grupo 1143 em dez pontos. Origens, protagonistas, ambições e 'modus operandi'"

No Negócios:

- "Sauditas interessados nos grandes projetos das obras públicas"

- "Entrevista a Solmaz Nazari: 'Os iranianos sabem que o regime vai cair'"

- "Diella e Grok, os 'chatbots' que chegaram ao topo da política"

- "Adegas urbanas: o vinho aqui tão perto"

- "CP vai comprar 20 comboios para usar na alta velocidade"

- "Barraqueiro avança para as concessões ferroviárias urbanas"

- "Supercamiões vão atestar aeroporto com combustíveis"

- "Sondagem. Presidenciais. Seguro capta maioria dos votos da direita e ganha com 60,8%"

- "Mudança de emprego só sobe salário a quatro em cada 10 trabalhadores"

- "Fórum mundial. Davos expõe fragilidades da UE com Ucrânia e EUA"

No O Jornal Económico:

- "Imigração explica toda a criação de postos de trabalho"

- "O melhor amigo do negócio. Cinco milhões de animais domésticos são um maná para as empresas que disputam mercado de 600 milhões"

- "Governo vai procurar condicionar negócio entre Galp e Moeve"

- "Habitação. Obrigações técnicas sobem custos e afastam candidatos a cooperativas"

- "Franceses da Experimental compram Quinta da Comporta"

- "Sérgio Ribeiro, CEO da Salvador Caetano: 'Crescemos imenso em Espanha, países nórdicos e agora Irlanda'"

- "Rafael Campos Pereira [vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal]: 'Governo tem o dever de estar ao lado da indústria portuguesa'"

- "Carros elétricos gastam mais 30% de pneus e o Tesla 3 é o camisola amarela"

No Record:

- "Benfica. 'Sou o mesmo Rafa', Volta a casa aos 32 anos e garante que não perdeu qualidades"

- "Plzen 1-1 FC Porto. Só deu para o empate"

- "Sp. Braga 1-0 Nott. Forest. Guerreiros da Europa. Apuramento direto à vista"

- "Sporting. 'Quero provar que sou necessário', Morita não desiste de lugar no onze"

- "St. Juste oficial no Feyenoord"

- "Andebol. Alemanha 32-30 Portugal. Entrada na 2.ª fase com a mãe esquerda"

- "Segurança Social exige 2,6 MEuro à FPF. Contrato de Fernando Santos continua a dar que falar"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Viktoria Plzen 1-1 FC Porto. Semifrio. Play-off confirmado com golo de Gul aos 90 minutos, mas top-8 ficou mais complicado. Dragões jogaram segunda parte em vantagem numérica"

- "Samu desperdiçou penálti e chorou no final. Farioli: 'O próximo penálti será Samu a bater'"

- "Liga Europa. Braga 1-0 Nott. Forest. Tarifa europeia foi aplicada com sucesso. Guerreiros cimentam lugar na zona de qualificação direta"

- "Benfica. Rafa retoma a história. Representou encarnados durante oito épocas antes de rumar ao Besiktas. Salário semelhante ao que recebia antes da saída"

- "Sporting. O 'avião' que sonha com a Bola de Ouro. Faye, que admira Sadio Mané, recorreu a um psicólogo quando recuperava de uma lesão. Observado por E. Amadora e Leiria antes de singrar em Espanha"

- "Andebol. Uma muralha de realidade. Portugal derrotado (32-30) pela Alemanha a abrir o Main Round do Europeu"

- "Paulo Jorge Pereira: 'Eles descansaram mais do dobro'"

E no A Bola:

- "'Queria voltar a casa'. Rafa assina pelo Benfica até 2028 e reduz salário para Euro2,2 milhões líquidos anuais. 'Custou-me imenso sair'. 'Objetivos? Conquistar títulos'. 'A mensagem que posso deixar é que serei a mesma pessoa'"

- "Liga Europa. Vik. Plzen 1-1 FC Porto. Dragão só aqueceu no fim. Deniz Gul empatou aos 90', Samu falhara penálti"

- "SC Braga 1-0 Nott. Forest. Minuto mágico dos guerreiros. Hornicek parou penálti e logo depois surgiu autogolo inglês"

- "Europeu de andebol. Portugal perde com Alemanha"

- "Sporting. Saída de Morita abrirá porta a outro médio"

- "Diomande e Pedro Gonçalves nos planos para Arouca"

- "Toque de Bola. António Simões, o 'irmão branco de Eusébio', nunca viu um jogador melhor do que o Pantera Negra. Nem Cristiano Ronaldo..."

- "Futsal. Jorge Braz sonha com o tri no europeu. Selecionador otimista antes de Portugal iniciar, amanhã, a competição"