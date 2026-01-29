 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Criança atropelada na Estrada Monumental

Uma criança foi atropelada, esta tarde, na Estrada Monumental, no Funchal, na zona próxima da Quinta Magnólia.

Para o local foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, auxiliados por uma ambulância, mas no momento da chegada, o menor já tinha sido transportado para o hospital num carro particular.

A idade da criança e a gravidade dos seus ferimentos ainda são desconhecidas.

