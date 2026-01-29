Criança atropelada na Estrada Monumental
Uma criança foi atropelada, esta tarde, na Estrada Monumental, no Funchal, na zona próxima da Quinta Magnólia.
Para o local foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, auxiliados por uma ambulância, mas no momento da chegada, o menor já tinha sido transportado para o hospital num carro particular.
A idade da criança e a gravidade dos seus ferimentos ainda são desconhecidas.
