Criança atropelada na Estrada Monumental

Uma criança foi atropelada, esta tarde, na Estrada Monumental, no Funchal, na zona próxima da Quinta Magnólia.

Para o local foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, auxiliados por uma ambulância, mas no momento da chegada, o menor já tinha sido transportado para o hospital num carro particular.

A idade da criança e a gravidade dos seus ferimentos ainda são desconhecidas.