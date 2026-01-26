Maria Franco Ferro esteve no estágio nacional dos infantis em natação
Maria Franco Ferro, nadadora do Clube Naval do Funchal, esteve presente no Estágio da Seleção Nacional de Infantis, que decorreu em Rio Maior, nos dias 24 e 25 de Janeiro.
"A nadadora integrou uma comitiva composta por 20 atletas dos escalões Infantis A e B, convocados no âmbito do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Natação", informa o CNF numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira.
Refira-se que "o estágio contou ainda com a participação de cinco treinadores, entre os quais se incluiu o treinador navalista João P. Vieira, e foi orientado pelo Diretor Técnico Nacional, Ricardo Antunes".
Acrescenta ainda que a "iniciativa inseriu-se no processo de desenvolvimento, observação e acompanhamento dos jovens talentos da natação nacional, proporcionando momentos de avaliação técnica e de partilha de conhecimento entre atletas e treinadores", conclui.