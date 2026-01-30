Na abordagem ao jogo deste domingo, do Marítimo em Santa Maria da Feira, Miguel Moita revela que "ao longo da semana trabalhamos os aspectos que correram menos bem no jogo anterior [empate com o Felgueiras], na busca de os corrigir e eliminar a margem de erro", mas logo diz que agarrou-se muito também "ao que de bom foi feito na primeira parte", fazendo questão de mencionar ter feito a sua equipa 10 remates à baliza do Felgueiras. "Tivemos situações na cara do golo para fazer o 2-0 e o 3-0, não o fizemos e depois deixamos o adversário crescer um pouco e isso paga-se caro", sintetiza.

Agora segue-se o Feirense fora de portas, no próximo domingo. "O Feirense atravessa o seu melhor momento, pois vem de três vitórias seguidas, pelo que vamos encontrar uma equipa psicologicamente bem. Creio que será mais um jogo competitivo, como é apanágio nesta II Liga. Trata-se de um adversário que usa marcações muito cerradas, pelo que vamos procurar ter muito dinâmica ofensiva para libertar-nos dessas marcações, mas estamos preparados e motivados para voltar às vitórias", sublinha o treinador português do Marítimo.

Confrontado com a exigência da massa adepta numa altura em que o Marítimo comanda a II Liga de forma destacada, Miguel Moita aponta para o facto "de se tratar de uma exigência de um clube grande". E adianta: "Os adeptos querem ganhar sempre e ver a equipa lá em cima o maior tempo possível, mas esta exigência não é diferente daquilo que nós queremos, jogadores e equipa técnica, pelo que não é algo que me espante, é sim uma coisa positiva para a equipa"

Paulo Henrique de volta

Relativamente ao 'onze' para defrontar o Feirense, Simo Bouzaidi será uma ausência certa, porquanto o extremo hispano marroquino vai cumprir um jogo de castigo. Em sentido inverso, e recuperado de uma lesão na anca, o defesa Paulo Henrique está de volta aos convocados e poderá mesmo recuperar o seu lugar na equipa. "Poderá haver mais mudanças, mas certa é a saída forçada de Simo", adianta o treinador do Marítimo.

O Marítimo treina esta manhã ainda no seu estádio antes da viagem para o Continente. O jogo com o Feirense, da 20.ª jornada da II Liga, será no domingo pelas 14 horas.