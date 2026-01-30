"Motivados para voltar às vitórias"
Marítimo joga domingo em Santa Maria da Feira
Na abordagem ao jogo deste domingo, do Marítimo em Santa Maria da Feira, Miguel Moita revela que "ao longo da semana trabalhamos os aspectos que correram menos bem no jogo anterior [empate com o Felgueiras], na busca de os corrigir e eliminar a margem de erro", mas logo diz que agarrou-se muito também "ao que de bom foi feito na primeira parte", fazendo questão de mencionar ter feito a sua equipa 10 remates à baliza do Felgueiras. "Tivemos situações na cara do golo para fazer o 2-0 e o 3-0, não o fizemos e depois deixamos o adversário crescer um pouco e isso paga-se caro", sintetiza.
Agora segue-se o Feirense fora de portas, no próximo domingo. "O Feirense atravessa o seu melhor momento, pois vem de três vitórias seguidas, pelo que vamos encontrar uma equipa psicologicamente bem. Creio que será mais um jogo competitivo, como é apanágio nesta II Liga. Trata-se de um adversário que usa marcações muito cerradas, pelo que vamos procurar ter muito dinâmica ofensiva para libertar-nos dessas marcações, mas estamos preparados e motivados para voltar às vitórias", sublinha o treinador português do Marítimo.
Confrontado com a exigência da massa adepta numa altura em que o Marítimo comanda a II Liga de forma destacada, Miguel Moita aponta para o facto "de se tratar de uma exigência de um clube grande". E adianta: "Os adeptos querem ganhar sempre e ver a equipa lá em cima o maior tempo possível, mas esta exigência não é diferente daquilo que nós queremos, jogadores e equipa técnica, pelo que não é algo que me espante, é sim uma coisa positiva para a equipa"
Paulo Henrique de volta
Relativamente ao 'onze' para defrontar o Feirense, Simo Bouzaidi será uma ausência certa, porquanto o extremo hispano marroquino vai cumprir um jogo de castigo. Em sentido inverso, e recuperado de uma lesão na anca, o defesa Paulo Henrique está de volta aos convocados e poderá mesmo recuperar o seu lugar na equipa. "Poderá haver mais mudanças, mas certa é a saída forçada de Simo", adianta o treinador do Marítimo.
O Marítimo treina esta manhã ainda no seu estádio antes da viagem para o Continente. O jogo com o Feirense, da 20.ª jornada da II Liga, será no domingo pelas 14 horas.