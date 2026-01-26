Turista de 81 anos sofre fractura na perna após queda na Levada do Caldeirão Verde

Uma turista de nacionalidade alemã, com 81 anos, foi resgatada esta tarde, na Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, após sofrer uma queda da própria altura.

Segundo foi possível apurar, a ocorrência registou-se a cerca de meia hora a pé do Parque Florestal das Queimadas, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Santana para prestar socorro à vítima. À chegada ao local, a idosa apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores.

No resgate esteve também presente a Polícia Florestal, tendo a senhora sido retirada em segurança da levada. Após a assistência no local, foi transportada para o centro de saúde e, posteriormente, reencaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.