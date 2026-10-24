Categoria Show animou Rally Madeira Legend

A emoção do Rally Madeira Legend não se fez apenas de classificações e resultados. Os concorrentes da categoria Show deram um contributo importante para o espectáculo ao longo da prova, conquistando a atenção dos muitos espectadores que acompanharam o maior número possível de classificativas.

Entre as passagens mais aplaudidas estiveram as dos letões Kalvis Blums, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo VI, e Ivars Velme, num Audi Sport Quattro. Também o madeirense José Jarimba, com um Toyota Starlet EP60, ajudou a animar o público, numa categoria que, apesar de não contar para as classificações, trouxe ainda mais entusiasmo ao evento.