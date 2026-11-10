Conheça a chave que deu 142 milhões a apostador em Espanha

Os números 15, 18, 31, 37 e 41, acompanhados pelas estrelas 1 e 5, constituem a chave vencedora do Euromilhões do sorteio que se realizou esta terça-feira.

A combinação fez, aliás, um novo milionário em Espanha, onde foi registada a única aposta vencedora do primeiro prémio, no valor de 141,9 milhões de euros.

Em Portugal, ninguém acertou nos cinco números e nas duas estrelas. A maior quantia atribuída em território português correspondeu ao quarto prémio, de 1.682,21 euros, conquistado por dois apostadores que acertaram em quatro números e duas estrelas.

O segundo prémio, no valor de 369 mil euros, contemplou dois apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro, de 57 mil euros, foi atribuído a três apostas, igualmente fora de Portugal.

Recorde-se que os prémios superiores a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Os resultados não dispensam a consulta da lista oficial dos Jogos Santa Casa.