Uma voz, um piano e a essência dos 'The Gift'

Depois da estreia da noite de ontem, Sónia Tavares e Nuno Gonçalves voltaram esta noite ao palco do Centro de Congressos do Casino da Madeira para mais um concerto de ‘Um Piano, Uma Voz’, perante uma sala com lotação esgotada.

A dupla dos The Gift apresentou alguns dos temas mais emblemáticos da banda numa versão despida de artifícios, em que o piano de Nuno Gonçalves e a voz marcante de Sónia Tavares assumiram todo o protagonismo.

Integrados nas comemorações dos 150 anos do DIÁRIO, os dois concertos assinalaram a estreia na Região deste formato dos The Gift, banda formada em Alcobaça, em 1994, que já passou várias vezes pela Madeira com diferentes abordagens musicais.

Desta vez, sem grandes produções ou arranjos elaborados, bastaram um piano e uma voz para revisitar canções que fazem parte da história do grupo e da memória dos seus fãs.