Sismo de magnitude 7,6 abala Panamá e causa pânico na capital

Um sismo de magnitude 7,6 foi hoje registado no Panamá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), provocando o pânico na capital do país centro-americano, sem confirmação de vítimas ou danos até ao momento.

O USGS tinha inicialmente anunciado uma magnitude de 8, antes de a rever para 7,6, e localizou o epicentre do forte sismo na região centro-sul do país, a 10 km de Pitaloza Arriba.

O sismo ocorreu às 12h56, hora local (17h56 GMT).

Na sequência do tremor de terra, o Serviço Geológico norte-americano lançou um alerta de tsunami no Pacífico Oriental, incluindo as costas do Panamá, Colômbia, Equador, Nicarágua e Guatemala.

As autoridades colombianas descartaram uma possível ameaça de tsunami na costa do Pacífico, após o sismo que também foi sentido em cidades colombianas como Medellín e Cartagena das Índias.

"De acordo com a Direção-Geral Marítima (Dimar), não há ameaça de tsunami para a costa do Pacífico da Colômbia após o sismo de magnitude 7,6 ocorrido a 61 quilómetros de Las Tablas, no Panamá", informou a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) nas redes sociais.

Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas abandonaram edifícios após o sismo, constatou a AFP.

Segundo a agência EFE, vários edifícios na capital foram evacuados preventivamente.

Moradores visivelmente abalados reuniram-se no exterior enquanto aguardavam notícias sobre o impacto do sismo, adiantou a Associated Press (AP).

"Sentimos (o sismo) com muita força. Derrubou objetos na cozinha, mas estamos bem, embora muito assustados", disse por telefone à AP Rosendo Domínguez, de 60 anos, residente na província de Herrera, onde ocorreu o sismo. "Está toda a gente lá fora, assustada", adiantada.

A imprensa local noticiou que o sismo também foi sentido em partes da vizinha Colômbia.

A Proteção Civil do Panamá informou que estava a investigar possíveis danos em regiões próximas do local do sismo.

Várias réplicas significativas, incluindo uma de magnitude 6, foram registadas após o tremor de terra, e as autoridades estão a avaliar os danos especialmente nas zonas centrais de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos e outras regiões.

Os sismos na capital deste país da América Central são pouco comuns e ocorrem principalmente na província de Chiriquí, no oeste do Panamá.

Nos últimos meses, têm ocorrido sismos de grande magnitude na América Latina.

Na Venezuela, registaram-se os dois primeiros sismos, sucessivos, com magnitudes 7,2 e 7,5, no dia 24 de junho, causando destruição em massa em La Guaira, a cerca de 30 quilómetros de Caracas.

De acordo com o último relatório do governo venezuelano, de 24 de agosto, os sismos fizeram pelo menos 6.509 mortos e afetaram 14.239 casas com danos moderados e 11.001 com danos graves.

Na Colômbia, na manhã de 10 de agosto, um sismo de magnitude 7,4 atingiu 500 municípios de 16 departamentos --- metade dos 32 que compõem o país ---, afetando 486.917 pessoas de 303.934 famílias.

As autoridades colombianas contabilizaram 335 mortos e 4.516 feridos.